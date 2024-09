Un ristorante italiano conquista il premio per la miglior proposta di bollicine al mondo Ecco qual è

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 19 settembre 2024) La carta dei vini delL'Affinatore di Milanoil2024 per ladie Champagne al, assegnato dalla rivista inglese The World of Fine Wine. La classifica creata nel 2014 si avvale di panel internazionali di importanti professionisti, tra cui world champion sommeliers, master sommeliers, masters of wine e noti scrittori e critici di vino. «È il primo programma di premi a riconoscere l'importanza cruciale di una buona selezione di vini - si legge nel sito - indipendentemente dalle dimensioni, nell'esperienza culinaria moderna in tutto il».