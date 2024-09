Crisi climatica in Emilia-Romagna scaricabarile nel governo Meloni Musumeci | Piano sul dissesto idrogeologico fermo da 5 mesi al ministero per l’Ambiente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Ilnazionale sulda cinquenelle strutture delper”. Non si tratta della solita accusa delle associazioni ambientaliste contro ildopo l’ennesimo evento climatico catastrofico. No. Questa volta è fuoco amico: a parlare è direttamente un esponente del, nella fattispecie il ministro per la Protezione Civile, Nello, durante una conferenza stampa convocata a Palazzo Chigi. Nella spiegazione della sua dichiarazione, poi,ha detto anche altro: “Conosco la sensibilità del collega Pichetto Fratin ma ilrimane ancoraperché l’esame sembra essere particolarmente laborioso”. Da capire, inoltre, se quel “esame particolarmente laborioso” sia un’espressione con accento sarcastico o meno.