Sanità | al Cardarelli si inaugura nuovo Centro di Neuroimmunologia

(Di venerdì 13 settembre 2024) Saràto martedì 17 settembre dal direttore generale Antonio d’Amore e dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ildiper pazienti con malattie autoimmuni del sistema nervoso centrale dell’ospedaledi Napoli . Il taglio del nastro e’ previsto per le ore 14,30 al padiglione F, quarto piano. Si tratta di undi eccellenza che ha già in cura circa 1.500 pazienti affetti da Sclerosi multipla, Neuromielite Ottica (Nmosd), Mogad e altre patologie come Neuro-Les (Lupus eritematoso sistemico con esordi a livello nervoso centrale), Encefaliti autoimmuni e Malattia di Behçet. E’ afferente all’Uoc di Neurologia e Stroke Unit diretta da Vincenzo Andreone e la responsabile e’ Giorgia Teresa Maniscalco.