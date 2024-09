Commenti inaccettabili ma basta avete rotto! | Melissa Satta furibonda risponde agli insulti ricevuti per il suo ultimo look

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ennesima disavventura social per. Ma questa volta la showgirl non ci sta e replica furiosamente alle decine di offese ricevute. La 38enne, infatti, ha sfilato, insieme al suo fidanzato Carlo Beretta, in un evento benefico di Milano, con indosso un completo bianco mannish dal to oversize firmato Stella McCatney. Proprio quest’sarebbe stato preso di mira ddegli haters. “Quando una donna veste troppo sexy viene ricoperta dio presa per una poco di buono. E il problema è perché mostri il corpo! Quando una donna si copre, si veste larga un po’ maschile, viene insultata perché senza stile e gusto Quindi il problema diventa perché sei troppo coperta e poco femminile! E io mi chiedo.