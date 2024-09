Ascensoristi merce rara ecco il corso gratis

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Porte aperte a Schindler School: il colosso degli ascensori con quartier generale a Concorezzo forma direttamente in casa tecnici capaci di intervenire per risolvere un guasto o per la manutenzione e presenta il peral territorio. Open day il 27 settembre dalle 14 in sede (via Monza 1). Una vetrina per il progetto, lezioni post diploma per 16 under 25 (o per ragazzi che abbiano terminato il quarto anno delle superiori) che avranno così la possibilità di impratichirsi in un campo sicuro. Come per altri settori gli specialisti mancano e il famoso marchio di casa fa da sé. Diversi i partner, Gi Group per l’orientamento, la ricerca e la selezione dei candidati, Fondazione Mobilita Academy di Milano per la teoria. Tutto con il patrocinio di Assolombarda.