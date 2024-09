Prima campanella in riviera Lavori per il liceo classico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ieri è suonata laanche in. E’ infatti stato il giorno del rientro a scuola per gli studenti dellerie, secondarie e superiori. Una giornata vissuta con emozione, specialmente per gli studenti degli istituti superiori, che hanno varcato la soglia del nuovo edificio per lavolta o che già guardano all’orizzonte l’esame di maturità. Con sorpresa è stato il rientro alLeopardi, dove una parte dell’edificio si è trasformata in un cantiere perdi miglioramento strutturale. Il dirigente scolastico Maurilio Piergallini ha spiegato: "Siamo riusciti a rendere lo stabile accogliente malgrado la presenza di questi. Grande importanza è stata data all’accoglienza dei ragazzi, come ogni anno, questa mattina".