A Brescia sempre meno battezzati il vescovo | Condizionamenti inaccettabili

(Di giovedì 12 settembre 2024)– Crollano i matrimoni in chiesa come pure i battesimi. Preoccupato in particolare per il trend negativo di questi ultimi, ildi, Pierantonio Tremolada, ha dedicato la Lettera pastorale 2024-2025 al tema del 'battesimo: dono e opportunità - Uno sguardo alla vita cristiana in occasione del Giubileo'. ''Non sarà sfuggito ai più attenti chepiù persone decidono, anche nel nostro territorio, di non far battezzare i bambini. Dal 2007 ad oggi - evidenzia ildati alla mano - assistiamo a una riduzione del 10% dei: se nel 2007 isul territorio erano il 65%, oggi sono il 54%. Ci stupiamo del crollo dei matrimoni, ma non abbiamo ancora la percezione del calo dei battesimi. Eppure parlare del Battesimo significa parlare di ciò che ci riguarda nel profondo'' .