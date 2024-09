LIVE – Olanda-Belgio fase a gironi Coppa Davis 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 10 settembre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per il primo incontro del Gruppo A della. A un anno di distanza si torna in Italia per il tradizionale appuntamento con ladella storica manifestazione a squadre. In attesa dell’esordio dei nostri Azzurri campioni in carica contro il Brasile, la settimana si apre con le altre due protagoniste del girone, ovvero, con i primi che partono con i favori del pronostico. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale. Italia e Cile si daranno battaglia sul cemento indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) a partire dalle ore 15.00. Il programma prevede la disputa dei due singolari più il doppio.