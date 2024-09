All’asilo ‘orario ridotto’ noi genitori sempre più in difficoltà

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 9 settembre 2024) Bergamo. Riceviamo e pubblichiamo la lettera della mamma di un bambino che frequenta la scuola dell’infanzia al Villaggio degli Sposi, preoccupata per via dell’orario ridotto deciso dall’istituto. Non solo per le ore in meno di lezione, ma perché sarà necessario trovare una sistemazione al piccolo per il pomeriggio: chi è fortunato può contare sui nonni o suidi qualche amichetto. Altrimenti l’unica soluzione è pagare una baby-sitter. Buongiorno, Anche quest’anno, come ogni anno, noici troviamo a fare fronte a millenel periodo di settembre (come se già non bastassero i salti mortali nei due mesi precedenti per conciliare i bambini a casa ed il lavoro). Molte scuole dell’infanzia nella bergamasca hanno cominciato il 5 settembre, la nostra no. Come altre, comincia il 12.