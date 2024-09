Casoria scoperto con la droga | arrestato minorenne di Afragola

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 8 settembre 2024) Alla vista degli agenti della Polizia di Stato ha tentato di svicolarsi per poter eludere il controllo ma è stato bloccato tempestivamente Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato di, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Pagano a, hanno notato un giovane che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo. I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno bloccato il predetto trovandolo in possesso di 7 bustine contenenti circa 8 grammi di marijuana, 7 involucri di hashish del peso di circa 12 grammi e 6 pezzi di cocaina del peso di circa 2,5 grammi.