Il ritorno dei Linkin Park è realtà Nuovo disco e nuova cantante

(Di venerdì 6 settembre 2024) Itornano a 7 anni dalla morte di Chester Bennington con lavoce di Emily Armstrong, ed il pubblico non aspettava notizia più sconvolgente. Dopo la morte di Bennington il 20 luglio 2017 durante il tour, i fan più sfegatati deisono rimasti in un'attesa quasi agonizzante. E oggi, ben sette anni dopo, la band ha dichiarato di tornare in carreggiata e anche con qualche novità. Si tratta dellavoce Emily Armstrong e delbatterista Colin Brittai, oltre a naturalmente Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix e Joe Hahn. “Più lavoravamo con Emily e Colin, più ci piaceva il loro talento di livello mondiale, la loro compagnia e le cose che creavamo”, ha dichiarato Shinoda. “Ci sentiamo davvero forti con questaformazione e con lamusica vibrante e piena di energia che abbiamo creato insieme”.