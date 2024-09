La verità di Maria Rosaria Boccia | I viaggi me li pagava tutti il ministero Sangiuliano? Qualcuno lo sta ricattando

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 5 settembre 2024) «Il ministroè sotto ricatto». Lo dice senza tema di smentita Mara, la misteriosa imprenditrice-influencer entrata nelle grazie dei ministro negli scorsi mesi, fino a diventarne (quasi) consulente, prima dell’amara rottura. Che ora, all’indomani dell’intervista dial Tg1, risponde raccontando la “sua”sulla vicenda in un’intervista al quotidiano La Stampa. «Ci siamo conosciuti il 5 agosto» dello scorso anno, raccontaa Federico Monga. E presto ne è nata una frequentazione via via più intensa. «Lo accompagnavo da consigliera per i grandi eventi», conferma. Ma è sul nodo politico (e giudiziario?) più delicato chesfodera la sua contro-storia. Quello delle trasferte a fianco del ministro in missioni varie negli ultimi mesi.