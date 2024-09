Atletica Diamond League Zurigo 2024 | 21 86 di Fabbri nel getto del peso l’azzurro secondo dietro a Crouser

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Leonardochiude alposto neldel, sede della quattordicesima tappa della Wandadilancia a 21.86 nell’ultimo tentativo e chiude alle spalle del solo Ryan, che chiude in 22.66, fatto allancio. A completare il podio, identico a quella della scorsa settimana al Golden Gala di Roma, è Payton Otterdahl in 21.38. Serata negativa, invece, per Zane Wier, che termina in ultima posizione con 18.98 come miglior misura. Quinto posto per Mattia Furlani nel salto in lungo, chiusi in 7.91, a un solo centimetro dal quarto posto di Fincham-Dukes. A vincere è il giamaicano Pinnock in 8.18, avvicinato solo da Tentoglou in 8.02, mentre il padrone di casa Ehammer chiude terzo in 7.98. Con i punti conquistati stasera,si è assicurato la partecipazione alla finale del circuito internazionale a Bruxelles.