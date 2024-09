Italia d’oro agli Europei di Cable Wakeboard

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 3 settembre 2024) MILANO (ITALPRESS) –a Settimo Torinese per i campionatijunior e senior di. La squadra della Federazionena surfing, sci nautico e, riesce a ripetere il primo posto dello scorso anno. Il team azzurro ha vinto in casa, nel lago Machi Pachi, nell’impianto del Turin Wake Park, dove si è svolto il secondo contest internazionale di Piemonte sull’Acqua. 181 atleti, di cui 23 azzurri, e 19 nazioni hanno partecipato all’appuntamento internazionale per under 18, under 14, masters e veterans. Oltre all’oro complessivo, la squadra azzurra conquista sette mede, di cui tre ori, tre argenti e un bronzo. Nelgli ori sono due, con Vanessa Tittarelli negli under 18 e Riccardo Bussi negli under 14.