Equitazione Sara Morganti su Mariebelle conquista il bronzo nel tecnico individuale del dressage alle Paralimpiadi!

(Di martedì 3 settembre 2024) Si apre subito con una medaglia per l’Italia il programma dell’di Parigi 2024:suilneldi Grado I del. L’azzurra si qualifica anche per il freestyle, così come Carola Semperboni su Paul, settima nella stessa gara, e Francesca Salvadè su Escari, quarta nella prova di Grado III. Nel Grado I si impone il lettone Rihards Snikus su King of the Dance, primo con 79.167, davanti alla statunitense Roxanne Trunnell su Fan Tastico H, seconda a quota 78.000, ed all’azzurrasu, ottima terza con lo score di 74.625. Grande prestazione anche da parte del binomio composto da Carola Semperboni su Paul, settima con il punteggio di 71.