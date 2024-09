Questo Cirdan è molto più oscuro di come Tolkien lo aveva descritto!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 2 settembre 2024) Nella seconda stagione di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, viene introdotto un nuovo e potente elfo,, interpretato da Ben Daniels. Tuttavia, J.R.R.ha scritto una storia poco chiara su Círdan, e la serie segue una nuova narrazione supersonaggio abbia ottenuto il suo anello del potere. Non è un segreto che Gli Anelli del Potere non abbia paura di modificare il canone de Il Signore degli Anelli, dato che la serie deve distinguersi dalle altre adattazioni della storia. Il finale della prima stagione ha infatti messo la narrazione su un nuovo percorso per il prossimo capitolo. Mentre la maggior parte della prima stagione lasciava il pubblico all’su dove si trovasse Sauron e susarebbero stati forgiati gli anelli del potere, tutto diventa chiaro nei primi episodi della seconda stagione.