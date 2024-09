Premio Città Italiana dei Giovani 2025 | candidature entro il 30 novembre

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 2 settembre 2024) Promuovere progetti diinclusive, resilienti e a misura disul modello degli Obiettivi di Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, incoraggiando l’implementazione di idee innovative che favoriscano la partecipazione attiva deinella società, nonché lo sviluppo e la diffusione di un modello di politicheli condiviso con tutte ledel territorio nazionale. E’ quanto contenuto nel bando ‘dei’, promosso dal Consiglio nazionale dei, l’organo consultivo del Governo cui è demandata la rappresentanza deinella interlocuzione con le Istituzioni per ogni confronto sulle politiche che riguardano il mondole, in collaborazione con il Dipartimento per le Politicheli e il Servizio civile universale della presidenza del Consiglio dei ministri e l’Agenzia nazionale per i