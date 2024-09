Il sindaco Agnelli grave in ospedale Incidente in moto contro l’auto Portato a Siena | non rischia la vita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) È ricoverato con prognosi riservata alle Scotte. Una domenica con il fiato sospeso per ildi Castiglion Fiorentino Mario. Verso le 16 l’lungo la strada regionale 71, nel centro abitato di Camucia.era alla guida della sua, poi all’improvviso, l’impatto con una macchina. Nell’urto è stato sbalzato a terra e ha riun trauma cranico e un trauma toracico. Ferite gravi, ma fortunatamente non è in pericolo di. è stato soccorso e trasall’della Fratta per i primi accertamenti a da qui trasferito al policlinico Le Scotte dia bordo dell’elisoccorso Pegaso. Ma riavvolgiamo il nastro. Nel primo pomeriggio ildi Castiglion Fiorentino sale in sella alla suacicletta. Direzione Lago Trasimeno, uno dei luoghi in cui spesso trascorre le giornate di festa e di relax.