Perché Moussa Sangare ha ucciso Sharon Verzeni? Il raptus la malattia mentale il mito di Erostrato

(Di sabato 31 agosto 2024)ha? «Non so spiegaresia successo, l’ho vista e l’ho uccisa», ha detto lui ieri durante la confessione che ha reso agli inquirenti di Bergamo. «Non c’è un movente di tipo religioso o terroristico. Poteva capitare a chiunque di noi», ha detto la procuratrice aggiunta Maria Cristina Rota. «Mi dispiace per quello che è successo, anche se non c’è più nulla da fare», ha detto durante l’interrogatorio il 31enne nato in Italia da genitori originari del Mali. «È molto verosimile che ci sia una problematica psichiatrica», ha fatto sapere l’avvocato d’ufficio Giacomo Maj. Secondo gli esperti però la parola “” si utilizza spesso per spiegare l’inspiegabile ma la violenza non è mai del tutto immotivata.