La nuova vita sportiva di Jannik Sinner

(Di sabato 31 agosto 2024) C’è nulla di più complicato e snervante di quando ci si accorge che il peggio che si pensava passato non solo non è passato, ma anzi ti vomita addosso ancora tutto ciò che ti credevi essere messo alle spalle.credeva, e pure con una certa ferrea logica, che aver chiarito con l’antidoping del tennis la sua posizione e che l’International tennis integrity agency (Itia) l’avesse considerato non colpevole, potesse chiudere l’argomento della sua positività al clostebol. Sciocco? Forse ingenuo. Senz’altro ottimista. Non funziona così. Non almeno nello sport. Se in un modo o nell’altro ti ritrovi ad avere a che fare con la giustizia, indipendentemente da come andrà a finire, non sarai mai, almeno per una buona parte degli appassionati un innocente, al massimo uno che in qualche modo l’ha fatta franca. C’è nulla di più sportivo del sospetto.