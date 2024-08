Golden Gala 2024 Tamberi | Non sono stato all’altezza di saltare come volevo Mi dispiace per questo tifo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 agosto– E’undi Atletica difficile sia per Gianmarcoche per Marcell Jacobs. Gimbo ha staccato la terza posizione e seppur, salito sul podio, non èsoddisfatto della sua prova finita a 2,27. Desiderava fare di più per lo splendido pubblico dello Stadio Olimpico di Roma. Stessa cosa per Jacobs, che è arrivato nono nei 100 metri con 10.20. Sorride invece Nadia Battocletti che ha registrato il record italiano nei 1500, 3:59.19. Le parole degli Azzurri – Fonte fidal.it Gianmarco(terzo nell’alto con 2,27): “Mitanto, questa sera la curva era tale e quale a quella degli Europei, sentire entusiasmo e carica mi ha fatto immenso piacere. Nondi. Responsabilità mia. Non riuscivo a, forse reduce dalla stanchezza della Slesia. L’ho sentito da subito. Avrei dovutoalmeno 2,30.