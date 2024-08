Symbioz Renault versatile per la famiglia

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 30 agosto 2024) ROMA (ITALPRESS) – Un’auto pensata per lapuò ospitare cinque adulti in un abitacolo confortevole, pur presentando dimensioni esterne contenute, grazie ai suoi 4,41 metri di lunghezza, 1 e 79 di larghezza e un passo di 2 metri e 64. Compatto all’esterno ma generoso all’interno. L’allestimento iconic lo pone ai massimi standard del segmento C. Le sellerie sono rivestite da un tessuto a maglie larghe e presentano un frammento di losanga sullo schienale dei sedili anteriori. La parte superiore della plancia è impreziosita da motivi con effetto alluminio spazzolato, mentre la parte inferiore è in Tep e cuciture a vista. Grazie alla panchetta posteriore scorrevole e ripiegabile, il volume di carico può variare da 492 a 1.582 litri. Il portellone è motorizzato con apertura e chiusura attivabile anche con un sensore presente sotto il paraurti posteriore.