Come la censura musicale ha influenzato cultura e generazioni di artisti

(Di venerdì 30 agosto 2024)lahadi. Bandire una canzone dall’etere è una pratica abbastanza comune, ma alcune nazioni sono arrivate al punto di bandire del tutto la musica.lahaIl potere della musica di provocare e unire è stato a lungo un’arma a doppio taglio. Per motivi religiosi, politici o morali, le canzoni che sfidano lo status quo vengono spesso messe a tacere. In passato la BBC si è rifiutata di trasmettere God Save the Queen dei Sex Pistols, gli Stati Uniti hanno vietato i brani dei Beatles, la Cina ha bandito il K-Pop temendo la sua influenza globale, la Germania nazista ha vietato la musica jazz e il governo militare brasiliano hato 500 canzoni tra il 1964 e il 1985. Ma alcuni divieti sono stati decisamente più radicali Ma alcuni divieti sono stati decisamente più radicali.