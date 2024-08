Aiuti alle imprese turistiche Bando del Gal per incentivare il lavoro nelle aree montane

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) Oltre 130mila euro per ledelle zone rurali. Pubblicato ildel Gal MontagnAppennino perturismo e. E’ attivo ildi sostegnodellerurali edel Gal MontagnAppennino relativo alla programmazione 2014 – 2022 (esclusi quindi i nuovi territori di Buti, Calci, Capannori, Lucca, Camaiore, Pistoia, Pescia e Montale). Una dotazione iniziale di 134mila euro, ampliabile con successive economie derivanti da altre misure. Si tratta di undi fine programmazione con fondi destinati a piccoli investimenti in arredi e attrezzature per le micro e piccole attivitàpreviste dal testo unico del turismo della Regione Toscana.