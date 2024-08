Derby del tirreno per la coppa italia Grifone aspetta la sfida con il Livorno ma pesano le assenze | fuori Nunziati e Criscuolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Cresce l’interesse per questodel Martrae Grosseto, le due "regine" del girone E, anche se la gara arriva troppo presto: nel primo turno di. Sabato alle 21 i biancorossi di mister Malotti cercheranno di dare un dispiacere alla truppa livornese. Non sarà un compito facile anche alla luce degli infortunati e squalificati in casa del. Ma come ha ricordato ieri capitan Cretella "ilè pronto alla". Ancora fermi per infortunio Marzierli, Sanyang,mentre per squalifica non ci saranno Barlettani, Mobilio e Riccobono. E suldi sabato sera abbiamo raccolto il parere del presidente Antonio Fiorini. "Sarà una partita complicata anche per leper squalifica di Barlettani, Mobilio e Riccobono.