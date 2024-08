WWE | Il ritorno di Zelina Vega a RAW

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 27 agosto 2024) Nella puntata di RAW del 26 agosto, le CTRL si sono scontrate con Zoey Stark e Shayna Baszler dei Pure Fusion Collective. Prima dell’incontro, il Pure Fusion Collective ha evidenziato come abbiano eliminato, Dakota Kai, Katana Chance e Kayden Carter nelle ultime settimane. Le due squadre si sono poi scontrate in un incontro molto competitivo. La presenza di Sonya Deville incombeva a bordo ring. Tuttavia,a sorpresa la colpisce alle spalle. La sua interferenza ha aiutato le Damage CTRL a vincere l’incontro.a sorpresaha lottato l’ultima volta nella puntata di RAW del 22 luglio, dove ha battuto Zoey Stark. Il Pure Fusion Collective l’ha poi sconfitta attaccandole il braccio. All’inizio dello show, anche i compagni del LWO difecero il loro, quando affrontarono il Judgment Day in un eight-man tag team match.