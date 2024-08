Eccomi qua! Richiamate tute le unità | Meloni a Chigi epica lezione alla sinistra | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Ha dovuto subire gli attacchi danche durante un breve periodo di riposo. L'hanno data per "dispersa" e a suon di balle sui giornaloni progressisti le hanno fatto anche i conti in tasca sulle vacanze in Puglia in masseria. Giorgiaè tornata e con unche sta già spopolando sui social impartisce una: "qua! Sono ricomparsa!le, sono a Palazzo". Con queste parole precise inizia ilmessaggio della premier Giorgiapostato su Facebook, in cui annuncia, appunto, il ritorno a Palazzodopo qualche giorno di vacanza. "Volevo dirvi che sono grata di aver avuto la possibilità di aver riposato un po'- continua la premier- e di aver passato del tempo con mia figlia. Sono consapevole di essere fortunata anche per questo.