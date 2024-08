Atalanta | visite mediche per Cuadrado poi la firma | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2024) Juan Pablorimasto svincolato dopo la stagione con l’Inter, è pronto ad abbracciare l’. Nuovo rinforzo quindi per Gasperini sull’esterno, dopo l’arrivo di Raoul Bellanova nei giorni scorsi. Persi tratterebbe della sesta maglia in Serie A, dopo Udinese, Lecce, Fiorentina, Juventus e Inter. L’esterno destro colombiano questa mattina effettuerà lepresso la Casa di cura “La Madonnina” di Milano prima dire il contratto col club bergamasco. ????????, ?????? ??????? ??? ??????????? Questa mattina Juanè alla clinica La Madonnina per svolgere ledi rito con l’#sportitalia #pic.twitter.com/3A2Ph1137M — Sportitalia (@tvdellosport) August 26, 2024 L'articoloper, poi laCalcioWeb.