L’Oroscopo di fine estate | il flirt estivo del Toro sparisce Gemelli travolto dalle mail Scorpione chiederà l’aumento e Acquario pronto per il colpo di testa

(Di sabato 24 agosto 2024) L’arrivo di settembre è un po’ un secondo Capodanno. Al rientro delle vacanze ci si impegna in abitudini più salutari, si fissano nuovi obiettivi e ci si coccola con un po’ di shopping, dall’agenda al completo nuovo. Insomma, una ripartenza in ogni senso: sono giorni pieni di ottimismo, buoni propositi e piani per il futuro. Ma che dicono le stelle in merito? Com’èdiper i segni zodiacali? Se ti è sembrato che agosto sia stato un mese pieno di caos, imprevisti e nervosismo – altro che relax sotto all’ombrellone! – tranquillo: l’astrologia ti dà ragione. Il mese è stato interessato (e lo è ancora) da Mercurio retrogrado, che scombina le carte nell’ambito della comunicazione, dei viaggi e del rapporto con la tecnologia. In più, nell’ultima settimana, il cielo è stato illuminato da una Superluna.