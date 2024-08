Lotto colpo da capogiro | 62mila euro con 2 euro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 21 agosto 2024), ilstavolta è davvero da: portati a casacon una giocata di soli 2. Ecco quello che è successo Eccoci qui, di nuovo. Eccoci qui, ancora una volta, a raccontarvi una storia clamorosa grazie al gioco del. Non ci stancheremo mai di dire che il gioco sia il più amato dagli italiani, anche perché le notizie che arrivano tutti i giorni portano tutti a sognare. Anche in questo caso parliamo di una vincita clamorosa, con solamente duemessi sul piatto. Solo il Superenapermette di vincere delle somme maggiori, ma sappiamo benissimo come il 6 sia quasi un’utopia. Clamorosa vincita al(AnsaFoto) – Ilveggente.itBene, detto questo, andiamo a vedere nel dettaglio questa clamorosa vincita. E chissà se il fortunato giocatore di Cesenatico – così come viene riportato da Agimeg.