America’s Cup il calendario delle regate preliminari di Luna Rossa Le avversarie giorno per giorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli in vista dei primi match race ufficiali nelle acque di Barcellona, che ospiteranno da giovedì 22 a domenica 25 agosto la Final Preliminary Regatta dell’Cup 2024. Lecatalane fornirannoindicazioni importanti ai vari team, che potranno finalmente darsi battaglia con gli AC75 dopo i due eventi disputati l’anno scorso con gli AC40 monotipo.sogna in grande ed è pronta a fronteggiare tutte ledella Louis Vuitton Cup (il torneo degli sfidanti) oltre ai campioni in carica di Team New Zealand. Il sodalizio italiano debutterà infatti domani nel round robin della Final Preliminary Regatta proprio contro il Defender, per poi incrociare successivamente Orient Express, American Magic, Ineos Britannia e Alinghi.