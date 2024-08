Yacht affondato il momento del naufragio ripreso dalle telecamere di sorveglianza VIDEO

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 20 agosto 2024) Il vento, la pioggia battente, l’albero della barca in lontananza e poi più nulla. Il tragicodeldella barca a vela Bayesian è statodidi una villa che si trova a 200 metri dal luogo del. "In appena sessanta secondi si vede che la nave sparisce”, racconta il proprietario della villa. “Casualmente dopo il clamore della notizia ho guardato le. Me lo hanno detto i miei figli. Di una ventina diinstallate nell'abitazione solo una non è stata disturbata dal vento e dalla pioggia. Si vede benissimo quello che succede. Per l'imbarcazione non c'è stato nulla da fare. È sparita in pochissimo tempo".