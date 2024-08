Quando il sorteggio degli Us Open 2024? Data orario canale e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 agosto 2024)si terrà ildello Us? Ecco tutto quello che c’è da sapere:. I circuiti Atp e Wta fanno tappa negli Stati Uniti, a New York, per il quarto e ultimo Slam della stagione. L’appuntamento a Flushing Meadows è da lunedì 26 agosto a domenica 9 settembre, con i 256 giocatori al via dei due tabelloni si contenderanno il titolo e un posto nella storia. I campioni in carica sono il serbo Novak Djokovic e la statunitense Coco Gauff, ma i pretendenti al titolo, determinati ad insidiare i campioni uscenti, non mancano. Nel maschile, occhi puntati su Jannik Sinner, numero uno del mondo, ma anche su Carlos Alcaraz, vincitoreultimi due Slam.