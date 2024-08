Equitazione l’Italia chiude nona nella tappa di Nations Cup di completo ad Arville 23 Umberto Riva

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) Sila quintadellaCup 2024 didell’, andata in scena ad, in Belgio, con il cross country: il migliore degli azzurri èsu Falconn Sunheup Z, 23°, mentretermina inposizione.classifica generale della manifestazioneconserva comunque il terzo posto.graduatoria individuale a vincere è il tedesco Calvin Böckmann su The Phantom Of The Opera, autore dell’unico netto nel tempo odierno e primo con 31.1 punti negativi, accumulati tutti nel dressage, davanti all’elvetico Felix Vogg su Colero, secondo con 32.8, mentre completa il podio finale il francese Nicolas Touzaint su Fibonacci de Lessac HDC, terzo a quota 35.7. Per quanto concerne i binomi italiani in gara, il migliore èsu Falconn Sunheup Z, 23° con 51.3, mentre si classifica 59° Pietro Majolino (C.S.