Blue Period | il trailer ufficiale dell’adattamento live action

(Di sabato 17 agosto 2024) Netflix ha avuto un grande successo con la seriedi One Piece , Lionsgate sta pianificando un filmdi Naruto e Sony Pictures sta lavorando per portare Saitama, famoso per One-Punch Man, sul grande schermo. Forse uno dei più grandi fornitori di adattamenti animeè Warner Bros Japan, che ha creato alcuni importanti adattamenti negli ultimi anni. Con WB che ha portato nei cinema il film diquesta settimana, è stato rilasciato ilfinale che mette in risalto la nuova versione di Yatora. La serie segue il protagonista principale Yatora mentre scopre la sua passione per l’arte e lavora diligentemente per farsi un nome come pittore. Dopo il successo del manga,avrebbe ricevuto un adattamento anime da Studio Seven Arcs e ricevuto dodici episodi come parte del progetto.