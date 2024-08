Deadpool & Wolverine supera il miliardo | secondo migliore incasso del 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Prosegue senza sosta il successo diche hato la cifra deldi dollari. Il lungometraggio, diretto da Shawn Levy, è l’11esimo appartenente al MCU – Marvel Cinematic Universe – a raggiungere tale traguardo. Mentre la Disney è impegnata a celebrare se stessa e i propri fan nel bel mezzo della convention D23, in corso ad Anaheim, dal box office arrivano ottime notizie. In circa tre settimane dalla sua uscita – nelle sale italiane è arrivato il 24 luglio e in quelle statunitensi il 26 luglio –ha oltrepassato ildi dollari diglobale. All’11 agosto, infatti, il 34° film appartenente al MCU, con protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman nei rispettivi panni di Wade Wilson/e James “Logan” Howlett/, ha totalizzato oltre 1.029 miliardi di dollari.