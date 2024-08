LIVE Arrampicata sportiva Olimpiadi Parigi in DIRETTA | si complica la finale per Camilla Moroni attesa per Zurloni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:09 Seppur con qualche difficoltà l’australiana ottiene 45.1 balzando al comando con un totale di 124.7.praticamente in cassaforte per Mackenzie. Scivola in quarta posizione. Tocca alla slovena Mia Krampl, che parte da 28.4. 11:06 Anche Thompson-Smith si ferma a quota 57 come Laura Rogora. Per la britannica complessivo di 66.8. Si procede con l’australiana Oceania Mackenzie. L’oceanica punta in alto partendo da 79.6. 11:03 Non sarà un fattore determinante per la qualificazione la britannica, che parte da 9.8 punti. 11:00 Peccato! Si ferma a 57.1 la romana, che saluta il pubblico transalpino totalizzando 70.3. Pesa tantissimo il boulder da appena 13 punti. Tocca ora alla britannica Molly Thompson. 10:58 Manovra spettacolare in traslazione di Laura, che sta per raggiungere quota 60 tra gli applausi del pubblico.