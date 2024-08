Ministero della Cultura ricorda Spadolini a 30 anni dalla scomparsa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 4 agosto 2024) “Nel trentennalemorte di Giov, che fu tra i principali promotoricreazione delper i Benili e ambientali, che ha trovato la sua casa nell’attuale sede del Collegio Romano, dove gli è dedicata anche una sala, è per me doverosorne la figura di grande intellettuale laico, giornalista e uomo di Stato di grandissimo valore per l’Italia repubblicana”. E’ quanto dichiarato, in una nota, dal ministro, Gennaro Sangiuliano, nella ricorrenza del trentennaledi Giov. “Saldamente ancorato nei valori e nelle istituzioni dell’Occidente, fece dell’atlantismo il suo faro nella professione giornalistica prima e nell’azione politica poi, sia da presidente del Consiglio che da ministro dell’esecutivo – ha continuato Sangiuliano -.