Una nuova area fitness per il quartiere Fiorenzuola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Una piccola ‘palestra’ all’aperto è disponibile da ieri nel parco Martin Lutero, al. L’è stata realizzata dal Comune di Cesena, co-finanziata da Sport e Salute spa e Anci nell’ambito del protocollo d’intesa siglato con lo scopo di predisporre un piano di azione per l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani. "A seguito della conclusione dei lavori di questa– commenta l’assessora ai Quartieri e alla Partecipazione Francesca Lucchi – ilpuò contare su un servizio in più progettato per tutti i cittadini che amano vivere i parchi e le aree verdi cittadine praticando attività motoria e divertendosi".