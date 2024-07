Tom Daley | Nel calcio i tifosi non accettano che i calciatori dichiarino la propria omosessualità

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tom, argento nei tuffi sincronizzati alle Olimpiadi di Parigi, ha rilasciato un’intervista a Marca, in collaborazione con Adidas, dove ha parlato del suo coming out e dell’importanza del far capire agli atleti che devono essere liberi di mostrarsi per ciò che sono. «Non è stato facile, ma sentivo dentro di me che dovevo farlo», dice Tom. «Dobbiamo parlare di queste cose e farle uscire allo scoperto in modo che cambino. Credo sia molto importante diffondere il messaggio che lo sport è per tutti, e penso che poter diffondere il messaggio di uguaglianza, essere visibili ed essere chi si è ai Giochi lo renda unico».sulspera che gli atleti inizino a sentirsi più liberi. «Penso che alcuni sport, soprattutto il, sia molto eteronormativo. Inonche i giocatori escano allo scoperto. Questo deve cambiare.