Sussidi a tutti gli immigrati | la sentenza così la Ue vuole costringerci a mantenere chi sbarca

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ci risiamo. Stavolta la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che per accedere alle prestazioni e all'assistenza sociale, ad esempio al vecchio reddito di cittadinanza, bastano 5 anni di soggiorno ininterrotto in qualsiasi Stato membro, e non più 10 (di cui gli ultimi 2 consecutivi) come prevede l'Italia. Soldi un po' per, dunque, ma queisono solo. Entriamo nel dettaglio. La Corte Ue si è pronunciata sul caso di due extracomunitarie le quali avevano attestato falsamente di possedere i requisiti per la concessione delo grillino, compreso il requisito della residenza decennale. Le due avrebbero percepito indebitamente una somma complessiva di 6.700 euro.