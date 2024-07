Da grande voglio fare il poliziotto così metto in galera papà Così un bimbo ha fatto scattare l’inchiesta e arrestare il maltrattatore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) “Che lavoro vuoida?”. È una domanda che viene fatta spesso ai bambini e tra i banchi di una scuola primaria in Piemonte la risposta è stata questa: “Iline non toccherà più la mamma“. È partita, dal racconto di un, un’indagine che ha portato a scoprire una storia di maltrattamenti in famiglia con l’uomo arrestato. La sensibilità della maestra – Sorpresa dalla risposta del bambino, l’insegnante ha provato ad approfondire la questione con il suo alunno e il bambino ha aggiunto di essere arrabbiato col padre, perché ha più volte “sgridato” la mamma davanti a lui. Compresa immediatamente la gravità della situazione, la maestra ha informato la direzione dell’istituto scolastico che ha inviato una dettagliata relazione alla procura. I carabinieri hanno svolto i primi accertamenti.