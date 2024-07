Calabria Movie Short Film Festival | al via la quinta edizione

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 29 luglio 2024) Dal 1 al 4 agosto la città di Crotone si trasforma in una cittadella del cinema grazie a, la rassegna dedicata al meglio della cinematografia breve, giunta alla sua. Portare a termine una primadi un evento cinematografico in, è una vittoria. Arrivare alla sua, stiamo assistendo ad un traguardo che fa ben sperare. E’ il caso del, rassegna dedicata alla promozione dei cortometraggi, ma che si è estesa negli anni fino ad abbracciare la cinematografia tutta.. Crediti: Courtesy of Press Office – velvetmagIlche si svolgerà dall’1 al 4 agosto 2024, sulla costa ionica calabrese, si articolerà in incontri con i protagonisti del cinema e delle serie tv.