Alfa Junior Veloce Ecco l’elettrica che divora la pista

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) di Francesco Forni È vera? Se lo sono chiesti in molti perchéha generato molto dibattito sin dal suo esordio. Il cambio di nome, cassando l’originale Milano, la parentela per architettura con altri modelli del Gruppo Stellantis, la motorizzazione (anche) elettrica, sacrilegio per alcuni pasdaran del cuore sportivo. La prima a scendere in campo, anzi in, è, la punta di lancia del nuovo modello. La primaRomeo interamente a elettroni, spinta da un propulsore da 281 cavalli e con 345 Nm di coppia, tutti scaricati sulla trazione anteriore.può essere tradotto in estremamente divertente, dote che si sposa alla perfezione col modello più compatto della Casa con i suoi 4,17 metri di lunghezza, come la indimenticata 147.