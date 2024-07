Milan-Manchester City infortunio al ginocchio per Florenzi | il terzino con le mani nei capelli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024)in ansia per le condizioni di Alessandro. Ilrossonero si è infortunato al 37? del primo tempo ed è stato costretto ad uscire a causa di un sospetto problema alsi è fatto male in occasione di un contrasto con Erling Haaland e lo staff medico ha subito applicato del ghiaccio suldi. Immediato il cambio con Paulo Fonseca che ha fatto cenno a Tommaso Pobega di entrare. Il linguaggio del corpo dinon lascia segnali di ottimismo: il giocatore si è messo leneie in un primo momento è stata chiamata la barella. Il romano poi si è alzato e con l’aiuto dello staff ha lasciato il campo zoppicando. Nelle prossime ore svolgerà gli esami. In carrieraha subìto due volte la rottura del crociato. La speranza di tutti adesso è che venga escluso il peggio.