Irlanda a Gianluigi Albano la European Young Chemist’s Award 2024 Gold Medal

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 28 luglio 2024) È, ricercatore presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa, il vincitore della prestigiosaper la categoria Early Career Researcher. La EYCA– il riconoscimento più importante a livello europeo per giovani chimici – è stata consegnata al ricercatore dell’Ateneo pisano durante la cerimonia conclusiva del 9th EuChemS Chemistry Congress.è risultato vincitore del Premio a fronte di centinaia di candidature provenienti da tutta Europa, grazie alla sua eccellente attività di ricerca nel campo della chimica organica. L’(EYCA), istituito nel 2008 ed assegnato con cadenza biennale, si pone come obiettivo di dare visibilità alla ricerca svolta da giovani scienziati che lavorano in istituzioni europee nel campo delle scienze chimiche.