Volley perché l’Italia è già certa della qualificazione ai quarti delle Olimpiadi Ma potrebbe ritrovare il Brasile…

(Di sabato 27 luglio 2024)ha esordito con una meravigliosa vittoria nel torneo dimaschile alledi Parigi 2024, sconfiggendo il Brasile con un perentorio 3-1 e annichilendo quello che è un autentico fantasmastoria tricolore. I Campioni del Mondo sono stati bravi a rimontre nel primo parziale e ad annullare un set-point nella seconda frazione, riuscendo ad avere la meglio con pieno merito alla South Paris Arena tra l’altro in un contesto sfavorevole in termini di tifo.ha avuto la meglio nella grande Classicapallavolo internazionale e si è portata al comandoPool B con un successo (tre punti), in attesasfida tra Polonia ed Egitto.