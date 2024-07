Parigi 2024 Samele sciabola di bronzo | E’ pazzesco ho visto la felicità di Mattarella e Malagò

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) “Mi sembra di essere a un parco giochi. C’era un boato incredibile e noi non ci siamo abituati, ho cercato di fare la mia gara, poi prima delle semifinali è venutoa salutarmi. Sono diventato bordeaux, poi ho pensato che era venuto per me, che dovevo fare qualcosa di importante e l’ho fatto. Alla fine l’ho abbracciato, ho abbracciato, li ho visti genuinamente felici per me, per la medaglia data all’Italia. È”. Lo ha detto Luigidopo aver vinto la medaglia dinellamaschile alle Olimpiadi di: “C’era un tifoso speciale tra il pubblico e non potevo esimermi dall’andare ad abbracciare il Presidente della Repubblica Sergio. Ho vinto un’altra medaglia olimpica, non ci avrei mai pensato. Vuol dire che non bisogna mai smettere di sognare. E io oggi non ho mollato mai, ho lottato dalla prima all’ultima stoccata.