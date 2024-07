Desenzano del Garda quattro operai intossicati nel cantiere Tav | come mai si sono sentiti male

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024)del, 27 luglio 2024 – Lavorano nelle viscere della terra, all’esterno fa un caldo infernale. Si blocca l’impianto di aerazione e all’improvviso quel tunnel si trasforma in una camera a gas, l’aria si fa irrespirabile. Se lavista brutta ieriche lavorano neldell’alta velocità adel. Poco prima delle otto mentre erano all’opera nel tratto in via Vicina, hanno accusato malori generalizzati e svenimenti.stati loro stessi a chiedere aiuto chiamando il 112. Per fortuna non si è trattato nulla di grave. Sul posto la centrale di Prima emergenza Areu ha inviato due ambulanze e un’automedica. I lavoratori - uno di 18 anni, due di 37 e uno di 49 - faticavano a respirare ma l’intervento di soccorso si è concluso in un caso in un codice verde, negli altri due in codici gialli.