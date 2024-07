Malaz la città della Rinascita | nuova uscita per la narrativa distopica egiziana

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) di Federica Pistono* L’ultima distopiaappena giunta nelle librerie italiane è, ladi Ahmad Salah al-Mahdi (Atmosphere, 2024, traduzione di B. Benini). L’azione è collocata in Egitto, all’indomani di una guerra atomica che ha portato alla disgregazioneciviltà in tutto il pianeta. La popolazione mondiale è regredita a uno stile di vita primitivo e brutale, è tornato in auge il culto degli antichi dei, l’analfabetismo dilaga. Il clima è cambiato, fa freddo e il cielo è perennemente coperto di nuvole, residui dell’inverno nucleare. L’unico posto sicuro, al Nord, è ladi, cinta da alte mura e protetta dai suoi guerrieri, i temibili Sayyadin, i Cacciatori.